- Vladimir Sungorkin, redactorul șef al publicației „Komsomlskaia Pravda”, a murit miercuri la varsta de 68 de ani, potrivit presei ruse. Cauzele oficiale ale decesului lui Sungorkin inca nu sunt cunoscute. Presa rusa scrie ca ziaristul a suferit un accident vascular cerebral in timpul unei deplasari…

- A aparut un videoclip cu avionul de vanatoare rusesc Su-25 care s-a prabușit ieri in Crimeea, imediat dupa decolare. Deși din avion a ramas foarte puțin, echipajul s-ar fi catapultat ejectat și a supraviețuit. Avionul costa in jur de 11 milioane USD. A video has emerged of the Russian Su-25 fighter…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Poșta Romana pregatește o adevarata revoluție a codurilor poștale. Astfel, codurile poștale clasice, pe criteriul geografic, vor fi inlocuite de coduri poștale unice digitalizate. Anunțul a fost facut de Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, intr-un interviu la Radio…

- Rusia a acuzat, pentru prima data, SUA de implicare directa in razboiul din Ucraina, relateaza BBC. Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova a sustinut ca SUA aproba tintele pentru sistemele americane HIMARS folosite de fortele de la Kiev. Generalul locotenent Igor Konasenkov a afirmat…

- MAE chinez a emis, marți, o declarație, la sosirea, in Taiwan, a lui Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților SUA, in care susține ca „Taiwan este o parte inalienabila a teritoriului Chinei”, astfel ca cei care se amesteca in treburile interne ale Chinei „se joaca cu focul și vor pieri din…

- Ministrul propus de PSD la Agricultura, Petre Daea, le-a cerut, miercuri, legumicultorilor sa foloseasca apa de care dispun pentru a-și uda culturile. Intrebat miercuri, dupa ședința PSD in care a fost votat pentru portofoliul Agriculturii, daca le cere și el agriculturilor sa nu ude gradinile, Petre…