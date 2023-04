DNA caută 25 de procurori Direcția Naționala Anticorupție face angajari! Au fost scoase la concurs 25 de posturi de procurori. Sunt scoase la concurs 25 de posturi, dupa cum urmeaza:a) la Structura centrala a direcției – 12 posturi din care: 3 posturi la Secția judiciara penala; 2 posturi la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; 6 posturi la Secția de combatere a corupției; 1 post la Serviciul de cooperare internaționala și programe. b) la Serviciile teritoriale ale direcției – 13 posturi din care: Serviciul teritorial Alba-Iulia: 2 posturi; Serviciul teritorial Constanța: 1 post; Serviciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

