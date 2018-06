Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatilor: CIUBREI LUIGI MARIUS, la data faptelor director al Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime C.N.A.P.D.M. SA,…

- Fostul deputat liberal Ioan Oltean a fost scos de sub urmarire penala intr-un dosar de trafic de influenta instrumentat din 2010 de DNA Oradea, acuzatiile procurorilor fiind nefondate. Ioan Oltean, fost presedinte al PNL Bistrita Nasaud, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca este a doua clasare…

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Horobet Neculai, avocat in cadrul Baroului Vaslui, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de trafic de influenta, ambele in forma continuata. De asemenea, s-a dispus punerea in…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 aprilie 2018, a inculpatului HOROBET NECULAI, avocat in cadrul Baroului Vaslui, sub aspectul savarsirii a doua…

- Un controversat avocat din cadrul Baroului Vaslui a fost arestat sambata, 14 aprilie, fiind acuzat de trafic de influenta. Arestarea avocatului Neculai Horobet vine la doar cateva luni dupa trimiterea sa in judecata pentru acelasi gen de fapte. Curtea de Apel Iasi a admis propunerea procurorilor DNA…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BADICEL AURORA, inspector superior in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (A.J.F.P.) Timisoara, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: VIERU ALIN, director general al Administratiei Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1 București, pentru savarsirea infractiunii de…