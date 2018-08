Potrivit unor surse judiciare, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cerceteaza, intre altele și condițiile in care mai mulți cai care ii aparțin lui Ion Balint, alias Nuțu Camataru, au trecut pe sub Arcul de Triumf la data de 1 decembrie 2011, scrie spynews.ro. Atunci, la parada militara organizata cu ocazia Zilei Naționale, a defilat și detașamentul calare al Poliției Locale București, despre care s-a aflat, ulterior, ca era format, in realitate, din angajații unei firme private.

Mai mult, anchetatorii au stabilit ca unii dintre cai ar fi fost inchiriați de la herghelia…