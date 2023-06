Stiri pe aceeasi tema

- In speța sunt vizați Costin George Barbu, director general al Școlii Superioare de Aviație Civila, și Mihai Popa, director tehnic al Școlii Superioare de Aviație Civila.Redam integral comunicatul DNA:Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: Catalin Paul Dache, general de flotila aeriana, inspector general…

- UPDATE: Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza 30 de perchezitii, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care se investigheaza decontarea unor lucrari de reparatii/mentenanta a unor aeronave, printre care si cele ale SMURD.Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul zilei de…

