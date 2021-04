Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Directiei Judetene pentru Agricultura (DAJ) Caras-Severin, Felicia-Gabriela Mehedintu, a fost retinut de DNA pentru mai multe infractiuni prin care ar fi creat un prejudiciu de peste 900.000 de lei institutiei, informeaza news.ro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie –…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca Felicia-Gabriela Mehedințu, director executiv al Direcției Județene pentru Agricultura (DAJ) Caraș-Severin, este acuzata de doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, instigare la…

- Procurorii DNA de la Timișoara au reținut-o pe Felicia Gabriela Mehedințu, director executiv al Direcției Județene pentru Agricultura (DAJ) Caraș-Severin, pentru pretinse fapte de abuz in serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, instigare la fals intelectual in forma continuata, uz…

- Angajații Complexului Energetic Hunedoara vor primi maine, 24 februarie 2021, salariile restante pentru luna ianuarie (chenzina a 2-a). Guvernul Romaniei, prin Ministerul Muncii și cel al Energiei, a asigurat suma necesara plaților pentru cei 4010 angajați ai C.E.H. Suma totala platita…

- Banii falși au fost folosiți in Galați pentru incheierea unor contracte de vanzare-cumparare. Falsificatorii foloseau bancnote de 50 de euro provenite de la o grupare din Brașov. Procurorii DIICOT Galați au reținut duminica trei barbați pentru 24 de ore sub suspiciunea de constituire a unui grup infracțional…

- Patru inculpati, retinuti pentru trafic de persoane in forma continuata si trafic de minori in forma continuata.La data de 10.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Ialomita au dispus retinerea pe o perioada de 24…

- Romania va beneficia, in urmatorii doi ani, de un ajutor financiar european de peste 3,8 miliarde de euro pentru plata subventiilor in agricultura, a declarat, joi, la Botosani, directorul Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea. Potrivit acestuia, banii vor ajunge…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada mai – iunie 2017, un barbat de 60 de ani, din Campulung, in calitate de inspector de…