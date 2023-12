DNA a descins la ‘mafia permiselor’ din Bihor

Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Serviciul Permise de Conducere și Inmatriculari Bihor au avut loc, joi, percheziții ale procurorilor DNA, existand suspiciuni de savarșire a unor infracțiuni in legatura cu serviciul de catre anumiți funcționari.

- Procurorii efectueaza, joi, cinci percheziții domiciliare in Baia Mare in cadrul anchetei privind fuga din țara a lui Catalin Cherecheș, fostul primar al orașului, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, scrie g4media.ro . Perchezițiile au avut loc la casa lui Catalin…

- Dupa ce au decimat Clanul Caranilor, mascații au reținut un alt interlop celebru: constanțeanul Nuredin Beinur. Potrivit informațiilor noastre, printre cei ridicați de mascați este și mangaliotul Nuredin Beinur, „spaima litoralului“. Acesta inca este audiat de DIICOT, familia mangaliotului este la București,…

- Procurorii DNA au descins, din nou, la Consiliul Județean Constanța. Vizata este șefa Direcției Economice, Emilia Georgeta Țuțui. Directorul economic este Emilia Georgeta Țuțui, unul dintre cei mai bogați funcționari publici din CJ. Are nu mai puțin de 10 terenuri, patru apartamente și o casa de locuit…

- Un eveniment șocant zguduie Administrația Spitalelor din București, deoarece procurorii DNA efectueaza percheziții in instituție in cadrul unei anchete privind luarea de mita. Persoane din conducerea instituției sunt suspectate ca au primit sume semnificative de bani drept mita in schimbul acordarii…