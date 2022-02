DNA a descins la Fiscul buzoian! Șase angajați, control judicar după audieri Mai mulți ofițeri DNA din structura centrala au descins, astazi, la sediul ANAF Buzau, unde au facut mai multe verificari cu privire la activitatea de inspecție fiscala. Surse din randul anchetatorilor ne-au precizat ca, in urma descinderiilor, dar și a unor percheziții domiciliare, șase angajați care se ocupa cu inspecția fiscala au fost conduși la audieri, apoi plasați sub control judiciar. La mijloc este vizat modul in care cei șase funcționari și-au indeplinit sarcinile de serviciu, fiind elemente care ar conduce catre fapte de corupție. Vom reveni cu detalii Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

