- Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara și SCM RUGBY Timisoara au parafat, astazi, prelungirea colaborarii. Dupa un parteneriat de succes incheiat in 2021 și prelungit in 2022, cele doua parți au convenit asupra unei noi extinderi a contractului, pe o perioada de doi ani, pana…

- Creativitatea și inovația au fost dintotdeauna caracteristici importante pentru succesul și supraviețuirea organizațiilor. Companiile se confrunta cu provocari tot mai complexe și competitive, iar capacitatea de a genera idei noi și de a implementa soluții inovatoare este un factor esențial in obținerea…

- Anul trecut, gigantul german al industriei de imbracaminte sportiva, Adidas, a inregistrat pierderi de 58 de milioane de euro, marcand astfel prima data in ultimii 30 de ani cand compania a raportat rezultate financiare negative. Principalul motiv al acestor pierderi? Renunțarea la colaborarea cu unul…

- Delegația Consiliului Județean Maramureș, condusa de președintele Ionel Bogdan, a ajuns marți, 5 martie 2024, la Ambasada Israelului la București. Dezvoltarea economica, evoluția proiectelor majore, printre care cele șapte parcuri industriale cu specializare inteligenta, dar și dezvoltarea turismului…

- Directorul interimar al Serviciului Roman de Informații, domnul general Razvan Ionescu, a avut o intalnire de lucru cu directorul FBI, domnul Christopher Wray, la București, in data de 20 februarie 2024. In cadrul discuțiilor, s-au abordat teme de interes major legate de situația regionala și globala,…

- AGERPRES special correspondent to Strasbourg, France, Ionut Mares reports:President Klaus Iohannis told a plenary session of the European Parliament on Wednesday that he kept one of his promises from the 2014 presidential campaign, namely to strengthen the rule of law. "When I ran for president…

- Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii ( ARIR ) anunța lansarea programului „Upgrade IR by ARIR” pentru dezvoltarea profesioniștilor in Relația cu Investitorii (IR) in Romania. Primul pilon il reprezinta schimbul de experiența cu profesioniști și dobandirea abilitaților complementare necesare…

- In cadrul unei intalniri de lucru care a avut loc la București, la finalul anului trecut, Agențiile de Transplant din cele doua state surori au discutat despre intarirea colaborarii bilaterale și au discutat aspecte tehnice despre registrele nationale de transplant si folosirea platformei FOEDUS. …