Dupa ce au colaborat pentru piese de succes precum „Rigoletta” și „Down To Monaco”, DJ Sava și MD DJ se unesc pentru un proiect fresh. Cei doi DJ și producatori muzicali formeaza Las Olas și lanseaza primul single in aceasta formula: „Don’t Cry”. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Deși ritmul piesei te indeamna la dans, versurile vorbesc despre o iubire atat de puternica și de intensa care s-a consumat și a ajuns la final, iar nimic nu o mai poate salva.…