DJ SAVA aduce in playlist-uri un nou single, de data aceasta alaturi de Caitlyn. Cu versuri in limba spaniola, beat-uri dance și elemente latino, „Casablanca” este o piesa plina de pasiune, ca o declarație de iubire pusa pe note muzicale ce pastreaza cele mai intense sentimente. Compus de catre DJ SAVA alaturi de Caitlyn, „Casablanca” te transpune inca de la primul acord intr-o lume a dorinței, in care iubirea este cea care conduce dansul in doi. Single-ul este insoțit de un videoclip senzual, ce completeaza prin imagini povestea versurilor. „«Casablanca» este o piesa draga mie pe care mi-am dorit…