Divorţ între Mudresa şi FCC Baschet Arad Bilanțul lui Dejan Mudresa pe banca Aradului s-a incheiat cu doua victorii și doua infrangeri in actualul sezon. Trei este locul ocupat de „galben-albastre” in clasamentul Grupei de Vest, sub formațiile din Satu Mare și Cluj-Napoca. Mai e și „dubla” cu CSM Targoviște, din Cupa Romaniei, pe care echipa aradeana și-a adjudecat-o dupa o prestație foarte buna – diametral opusa mansei tur, pierduta cu 53-60 – in returul disputat in „Polivalenta” de pe malul Muresului, scor 78-37. Pana la gasirea unui antrenor care sa preia functia de principal si sa isi asume obiectivele conducerii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vom fi la fața locului și vom transmite, in format live-text, acest meci, unul cu o incarcatura deosebita. Va vom ține la curent cu tot ce se va intampla și inainte sau dupa meci, speram sa nu mai avem parte de scandal. Comisia Centrala de Arbitri l-a trimis sa imparta dreptatea pe un…

- Ca si la jocul cu Satu Mare, apararea Aradului a functionat bine, marturie stand doar cele 8 puncte izbutite de adversare in sferturile doi și trei. Cum diferența pe tabela a devenit foarte mare, in ultimul sfert a intervenit și relaxarea. A fost: FCC Baschet Arad – Sirius Tg Mures 76-34…

- Aradencele se vor deplasa, sambata, la Belgrad, pentru amicalul cu formatia chineza, Shanghai Swordfish, aflata intr-un turneu european. Primele confruntari oficiale din Liga Nationala au loc pe 9 octombrie, la Satu Mare si pe 12 octombrie, acasa, cu CSM Tg Mures. Adauga Comentarii Adauga un…

- Este singurul joc pe teren propriu al elevelor pregatite de Dejan Mudresa in perioada pre-competitionala. Proxima ocazie de reintalnire cu Brankica Hadzovic va fi pe 19 octombrie, in etapa cu numarul 2 a Ligii Nationale, cand la Arad va sosi CSU Oradea. Pana atunci, fetele noastre vor mai…

- Chestionat pe marginea bugetului existent, in comparatie cu celelalte forte ale baschetului feminin romanesc, Marcel Urban, presedintele clubului aradean a spus: „Daca nu gresesc, suntem intre primele patru echipe ca si buget, dupa Sf. Gheorghe, Satu Mare si Targoviste. Cu precizarea ca cea din urma…

- Vantul este principalul fenomen meteo avut in vedere. Acesta va sufla cu putere și va produce vijelii in zonele vizate. Codul portocaliu este valabil pentru ziua de 9 septembrie, intre orele 15.00 – 21.00 și vizeaza județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. In perioada de timp menționata,…

- „In nopțile de 26 și 27 august 2019, daca condițiile meteorologice permit, Primaria Municipiului Arad va relua activitatea de dezinsecție pe fașiile verzi plantate, spațiile verzi de la condominii, parcuri, scuaruri, malurile Mureșului și Mureșelului dar și in cartierele municipiului.…

- Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au descoperit un barbat de 30 de ani, din Oțelu Roșu, lovit cu o sticla in zona gatului de un tanar de 17 ani, din județul Satu Mare. Scandalul a fost aplanat imediat, iar victima a fost transportata la spital in vederea acordarii…