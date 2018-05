Divide et impera. Premierul şi liderii coaliţiei PSD-ALDE, reacţii…

Dupa ce i-a retras increderea premierului Viorica Dancila, presedintele Klaus Iohannis a facut acelasi lucru si cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, pe care il indica a fi adevaratul creier din spatele guvernarii. Cat despre Calin Popescu Tariceanu, seful statului si-a exprimat in repetate randuri parerea extrem de critica la adresa presedintelui Senatului.

Cu toate acestea, Klaus Iohannis se declara dispus sa colaboreze institutional cu cei trei, ca importanti oameni in stat, in masura in care situatiile oficiale o impun. Primul semn este invitarea acestora, din pozitia…