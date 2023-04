Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la spitalul privat Humanitas din Cluj-Napoca a fost provocat de un barbat care intentiona sa fure bunuri dintr-un vestiar. Suspectul a fost identificat la aproximativ 14 ore de la comiterea faptei si a fost arestat, transmite Monitorul de Cluj , care preia informații oferite de IPJ. Individul,…

- Unele antidepresive prescrise in mod obisnuit pot creste rezistenta bacteriilor la antibiotice, conform rezultatelor unui studiu condus de Universitatea din Queensland (UQ), transmite joi agentia Xinhua. Publicat in jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences la data de 23 ianuarie, studiul…

- Salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie 2023, iar acum guvernul anunța alte mariri salariale. Cresc salariile romanilor este acum anunțul oficial din partea autoritaților. De cand se maresc lefurile, de fapt, vedeți in randurile articolului de mai jos. Crește din nou salariul minim pe…

- Incepand cu 15 martie, meniurile cantinelor, restaurantelor și fast-food-urilor trebuie sa conțina toate ingredientele folosite pentru prepararea mancarurilor, cantitatea acestora, dar și valorile nutriționale, a anunțat joi președintele ANPC, Horia Constantinescu.Ordinul care stabileste detalierea…

- „Astea sunt cifrele la nivelul lunii noiembrie. In mod normal, ministerul finanțelor le publica lunar, dar a facut pauza din septembrie, iar acum a publicat direct noiembrie. De ce? Ca sa nu circule aceste date in public la sfarșitul anului, cand se facea bugetul pentru 2023 și cand PSD-PNL impingeau…

- Catalin Graur a fost numit director interimar la Direcției de Sanatate publica Vrancea. Ordinul de numire a foat primit azi, 3 Ianuarie 2023, in prima zi lucratoare din acest an. Graur va deține funcția pana la organizarea concursului privind desemnarea unei persoane in funcția de director general.…