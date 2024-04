Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea: „ACȚIUNE CU EFECTIVE MARITE A POLIȚIȘTILOR VRANCENI Noaptea trecuta, in intervalul orar 20:00 – 03:00, polițiștii vranceni au organizat o razie, cu efective marite, pe drumurile publice din municipiile Focșani și Adjud, orașul Odobești…

- Primaria Campineanca va reabilita termic Școala cu clasele I-VIII și cantina școlii din localitate. Este vorba de doua proiecte care sunt estimate la 3,2 milioane de lei. Sunt avute in vedere reabilitarea termica și montarea unor sisteme fotovoltaice de 20 de kw fiecare. „Vor fi executate urmatoarele…

- BULETIN INFORMATIV Activitați de pregatire a populației și de prevenire a situațiilor de urgența desfașurate in luna ianuarie 2024, in județul Vrancea La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Anghel Saligny” al județului Vrancea, in luna ianuarie a acestui an, au fost inregistrate 204…

- Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar, potrivit comunicatului Palatului Buckingham, regele a inceput inca de luni "tratamentele obisnuite".Palatul Buckingham spune ca regele "ramane deplin pozitiv in ceea ce priveste tratamentul sau si asteapta cu nerabdare sa revina cat mai curand posibil la indatoririle…

- Declarația 205 privind impozitul reținut la sursa a fost modificat și publicat in Monitorul oficial printr-un ordin ANAF (154/2024). „ Acesta se utilizeaza de catre platitorii de impozit pe venit ce au efectuat plați catre persoane fizice la care impozitarea s-a realizat prin stopaj la sursa, iar veniturile…

- Prefectul de Vrancea, Nicușor Halici, le-a cerut șefilor instituțiilor deconcentrate sa nu se implice in acțiunile electorale din acest an. Discuțiile au avut loc ieri, in cadrul ședinței Colegiului Prefectural, prima din acest an. Prefectul Halici a aratat ca urmeaza un an complicat, cu multe randuri…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) anunta ca a constatat ca sunt „pe deplin” indeplinite conditiile „de facto si de iure” pentru declararea actiunilor de protest de tip grevist la nivelul administratiei publice locale. „Dupa o lunga perioada in care organizatia noastra a intreprins…