- Compania aeriana United Airlines va opera zboruri charter cu vaccinul Pfizer anti-COVID intre Aeroportul International Chicago si Aeroportul International Bruxelles, fiind primul transport aerian al vaccinului, sprijinit de FAA, administrația federala a aviației americane, informeaza Fox News, care…

- Vor fi implicate cele mai mari companii de transport aerian, terestru și naval, care vor avea misiunea de la livra cat mai rapid vaccinul in toate colțurile lumii. In timp ce autoritațile de la noi spun ca deja au pus la punct o strategie de vaccinare impotriva Covid-19 și ca Armata va fi mobilizata…

- Pana astazi, 21 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 287.310 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE…

- Pana astazi, 14 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 353.185 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 239.051 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 30 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 235.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 167.897 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.546 cazuri noi…

- Pana astazi, 18 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 180.388 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 130.894 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.880 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din 15.709 de teste. Alte 53 de decese au fost raportate de autoritați din cauza infecțiilor cu coronavirus, printre care și un copil de 4 ani. Numarul pacienților cu Covid-19 in stare grava este de 628. Bucureștiul…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a infirmat ca cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti -18.827 si in judetele Suceava - 6.765, Brasov - 6.369, Prahova - 6.154.Distributia pe judete a cazurilor este urmatoarea:- Alba…