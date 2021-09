In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.817 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos:Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba22005451,092.Arad24919881,353.Argeș28418790,804.Bacau27914991,235.Bihor30308630,916.Bistrița-Nasaud13422652,517.Botoșani15340841,528.Brașov45000901,049.Braila13737150,6510.Buzau13193670,5911.Caraș-Severin12252281,2812.Calarași10962311,2613.Cluj609191822,1714.Constanța455041931,6315.Covasna8746220,4216.Dambovița23367440,8217.Dolj286511241,7218.Galați29027521,1819.Giurgiu11754461,4720.Gorj9743420,8621.Harghita8608170,5722.Hunedoara23806450,9423.Ialomița11358450,9624.Iași449411931,2425.Ilfov480032772,9326.Maramureș223891262,3127.Mehedinți8894571,0228.Mureș24786470,7529.Neamț20310751,1230.Olt15652861,3931.Prahova374161721,2632.Satu…