Stiri pe aceeasi tema

- Cautari disperate pe lacul Beliș. Un barbat a disparut și exista suspiciunea ca acesta s-a inecat. Echipe de scafandri sunt la fața locului, iar acestora li se alatura alte echipe pentru cautarea barbatului. Polițiștii au ajuns la Beliș cu un caine de urma. Alarma a fost data in jurul ore 09:00, sambata.…

- Mascații au descins ieri la 14 domicilii din Bistrița Nasaud și Cluj. In dosarul instrumentat de oamenii legii sunt vizați angajați ai CFR care au furat combustibil. Ieri, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca și procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca…

- Instituția Prefectul Cluj anunța ca, în cadrul campaniei „Orașul vaccineaza satul” s-au vaccinat deja 1.500 de persoane din mediul rural. Pe întreaga perioada a verii, Instituția Prefectului-Județul Cluj, alaturi de Direcția de Sanatate Publica…

- Pe timpul unei patrulari in Municipiul Brasov, un echipaj al Gruparii Mobile de Jandarmi Brasov aflat in sistemul integrat de ordine publica, a observat ca un barbat este agresat, intr-o parcare, de catre alti doi barbati. Jandarmii au intervenit si au retinut agresorii, concomitent cu acordarea primului…

- Pe timpul unei patrulari in Municipiul Brasov, un echipaj al Gruparii Mobile de Jandarmi Brasov aflat in sistemul integrat de ordine publica, a observat ca un barbat este agresat, intr-o parcare, de catre alti trei barbati. Jandarmii au intervenit si au retinut agresorii, concomitent cu acordarea primului…

- Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și cu sprijinul jandarmilor au intervenit in forța și au patruns in locuința in care un barbat iși sechestrase soția.

- Un microbuz s-a rasturnat joi 27 mai, pe DN 1, in apropiere de localitatea Copaceni, din județul Cluj. Din cele opt persoane aflate in autovehicul, patru au nevoie de ingrijiri medicale, informeaza Actual de Cluj . Reprezentantii ISU Cluj au trimis initial o autospeciala, un echipaj SMURD si unul SAJ,…

- Un autobuz a iesit in decor, miercuri dupa-masa, pe DN 17C, la aproximativ doua ore dupa ce un alt autobuz cu calatori a trecut prin aceeasi intamplare, la circa trei kilometri distanta, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul a avut…