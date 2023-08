Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Niculescu, fost șef la o banca, a lasat viața de oraș și a deschis un centru educațional pentru copiii de la țara. Ea s-a nascut in Ramnicu Sarat și și-a petrecut 22 de ani din viața in București. 15 a ocupat o funcție de conducere in domeniul bancar, insa s-a decis sa schimbe cursul vieții sale.…

- * Distracția continua inca doua duminici, in parcurile din localitate ”Copilaria este darul cel mai frumos pe care il primim de la viața”. Acesta este motto-ul verii pline de distracție pentru cei mai mici locuitori ai comunei Chiajna. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 662, ediția print In…

- Alerta la granițele Romaniei! Rusia avertizeaza ca navele ce se indreapta spre Ucraina vor fi considerate drept potentiale tinte militareMinisterul rus al Apararii a transmis miercuri ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina drept potentiale transporturi de incarcaturi militare, si implicit…

- Distracția continua in fiecare duminica, in parcuri, pana pe 6 august ”Copilaria este darul cel mai frumos pe care il primim de la viața”. Acesta este motto-ul verii pline de distracție pentru cei mai mici locuitori ai comunei Chiajna. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 660, ediția print Duminica…

- Ploiești, 4 iulie 2023 – Distracția continua și in luna iulie la Ploiești Shopping City, sub conceptul PLAY THE SUMMER, cu un super concert live susținut de Mario Fresh, unul dintre cei cool artiști ai momentului. Pe 7 iulie e necesar sa vii alaturi de gașca ta sus pe terasa Ploiești Shopping City pentru…

- Daciana Sarbu face regulile in casa pentru copii, iar Victor Ponta este cel care este mai ingaduitor cu ei și ii rasfața. Soția fostului prim-ministru al Romaniei spune ca nu s-a gandit la un alt copil.Daciana Sarbu și Victor Ponta se bucura de trei copii minunați, Irina, Andrei, baiatul fostului premier…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Ocrotirii Copilului. "Este una dintre cele mai frumoase, mai vesele și mai colorate sarbatori. In aceasta zi ne transpunem cu toții in lumea copilariei. Copilaria, virsta cea mai fara de griji,…

- Casa de Comert Unirea a finalizat proiectul de achizitii legume si fructe de la producatorii agricoli inscrisi in cooperative, iar incepand de saptamana viitoare vor putea incepe livrarile catre lanturile de supermarketuri, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza…