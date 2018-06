Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat in timpul unei vizite in Libia ca a propus infiintarea unor centre de primire a migrantilor la granita de sud a tarii pentru a putea micsora valul de imigranti care se indreapta spre Italia, scrie Reuters.

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta. Guvernul maltez…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a sugerat miercuri ca Spania ar trebui sa primeasca cele patru nave care transporta migranti salvati in largul coastelor Libiei, pentru ca - a spus el - ea nu si-a...

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…

- Italia doreste ajutorul NATO pentru a-si apara zonele de costa din sudul tarii de afluxul de migranti, a declarat vineri ministrul de interne Matteo Salvini, semnalând ca noul guvern va adopta o pozitie mult mai dura în ceea ce priveste controalele privind migratia, relateaza Reuters.…