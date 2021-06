Disputa dintre „Odobleja“ şi „Voltaire“, tranşată de Consiliul Local Disputa dintre liceele craiovene „Stefan Odobleja“ si „Voltaire“ si-a consumat, joi, o nou runda. „Arbitru“ a fost tot Consiliul Local (CL) Craiova. Consilierii municipali au avut de aprobat incetarea dreptului de administrare al Liceului „Odobleja” asupra unui teren de 4.362 mp si trecerea lui in administrarea Liceului „Voltaire”. Aici se afla un teren de sport, o sala de sport si o cladire-pavilion pe unde se face accesul in incinta unitatii de invatamant. Tot in proiectul de hotarare supus la vot se specifica si accesul catre cele doua unitați de invațamant: prin strada Electroputere nr. 21… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

