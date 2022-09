Disperati ca raman fara gradini. Mai multi lugojeni cer renuntarea la ridicarea bazei sportive din zona fostei autogari Situatie incredibila la marginea orasului, unde, peste putin timp, trebuie sa inceapa lucrarile la noua baza sportiva. Proiectul, in valoare de aproximativ doua milioane de euro, prin care urmeaza sa fie ridicata de la zero o baza sportiva, este contestat de mai multi locuitori din zona. Motivul pentru care oamenii cer renuntarea la investitie este de-a dreptul halucinant: lucrarile le-ar aduce prea mult disconfort, si-ar pierde gradinile amenajate, iar dupa finalizare, in cartier nu ar mai fi liniste. Doleantele celor care se opun proiectului au fost aduse deja la cunostinta primarului interimar,… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

