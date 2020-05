Dispariția virusului a înjumătățit șansele găsirii unui vaccin rapid pentru COVID-19. Ce efecte secundare au primele teste pe oameni La scurt timp dupa ce americanii de la Moderna au anunțat studii de succes pentru faza 1 al vaccinului ARNm-19 COVID-19, alți doi candidați promițatori transmit date incurajatoare. Doua companii, una chineza și alta britanica, intra in testarea umana din faza a doua. Un prim amplu studiu facut public de o revista de specialitate arata […] The post Dispariția virusului a injumatațit șansele gasirii unui vaccin rapid pentru COVID-19. Ce efecte secundare au primele teste pe oameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

