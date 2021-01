Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul chinez Jack Ma a fost inlocuit din emisiunea Africa’s Business Heroes, un show de talente pe care l-a creat si dedicat antreprenorilor, dupa ce a avut un discurs critic la adresa autoritatilor chineze, informeaza Digi24.Jack Ma, fondatorul Alibaba, a fost inlocuit din rolul de jurat al emisiunii…

- Zhang Zhan, o jurnalista din China, care a transmis mai multe reportaje din Wuhan la inceputul pandemiei a fost condamnata la 4 ani de inchisoare de catre autoritațile. Ea este acuzata de „provocarea de probleme și certuri”, iar de mai multe luni se afla in greva foamei, scrie BBC. Nu este singurul…

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- Ant Group este fosta filiala a grupului Alibaba creat de celebrul Jack Ma și este al doilea gigant tech construit de acest antreprenor celebru, dupa platforma de online shopping Alibaba. Jack Ma spune ca este un adevarat miracol faptul ca o listare atat de mare se petrece in afara bursei de la New…

- ​În plin conflict comercial între China și SUA se pregatește intrarea pe bursa în China a gigantului fintech Ant Group, cunoscut pentru aplicația Alipay. Compania vrea sa strânga 34,4 miliarde de dolari din IPO la Shanghai și Hong Kong, iar prețul stabilit pentru acțiune îi…

- Caroline Wozniacki (30 de ani) a trait zilele trecute o experienta unica, reusind sa ajunga pe unul dintre cele mai inalte varfuri muntoase ale planetei. Escaladarea Muntelui Kilimanjaro din Tanzania (Africa) nu e la indemana oricui, iar Caroline a simtit acest lucru pe propria piele. "Suntem extenuati…