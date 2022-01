Dispare pandemia din România după valul 5! În două luni scăpăm și de o parte din restricții Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a vorbit despre etapele unei posibile relaxari in Romania dupa valul 5 al pandemiei de Covid. Intrebat care ar fi etapele unei posibile relaxari din luna martie și la ce masuri putem renunța pentru inceput, Gheorghița a precizat ca in mod sigur masca de protecție va fi ultima […] The post Dispare pandemia din Romania dupa valul 5! In doua luni scapam și de o parte din restricții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

