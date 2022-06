Disney+ se lansează astăzi în România. Cât costă și ce puteți viziona Serviciul de streaming de la The Walt Disney Company va fi disponibil și in Romania incepand de maine, 14 iunie. Disney+ ofera continut original exclusiv si mii de episoade si filme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, potrivit companiei. In prezent, Disney+ este disponibil in 18 tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. Disney+ se lanseaza oficial in Romania, marți, 14 iunie, și va fi disponibil la pretul de 29,99 de lei pe luna (aproximativ 6 euro), potrivit Pagina de Media . Abonamentul anual este de 299,90 de lei. Platforma va permite vizionarea a cate patru profile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

