Dupa cateva saptamani, ANRE anunța ca a amendat patru grei de pe piața de furnizare de electricitate. Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat in unanimitate in data de 19.01.2024 sancționarea cu amenzi contravenționale din cifra de afaceri a patru operatori economici din sectorul energiei electrice, pentru nerespectarea de catre aceștia a prevederilor legale specifice privind efectuarea tranzacțiilor pe piața angro de energie electrica, arata un comunicat al instituției. Aceasta masura vine in urma unor acțiuni de investigație desfașurate de catre ANRE, la sesizarea OPCOM efectuata prin Platforma…