Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a informat luni ca sunt in derulare activitati pentru remedierea problemelor aparute la Platforma Informatica din Asigurari de Sanatate.Astfel, cardurile de sanatate nu vor funcționa iar serviciile medicale vor fi acordate in regim off-line.,,Va informam…

- Platforma informatica a asigurarilor de sanatate este nefuncționala, iar serviciile medicale sunt acordate in regim off-line. CNAS susține ca lucreaza la remedierea disfuncționalitaților.

- CNAS afirma se lucreaza pentru remedierea disfunctionalitatilor aparute la PIASCasa Nationala de Asigurari de Sanatate a informat luni ca sunt in derulare activitati pentru remedierea disfunctionalitatilor aparute la Platforma Informatica din Asigurari de Sanatate. Potrivit CNAS, pe perioada…

- Sistemul informatic al Casei de Asigurari de Sanatate (CNAS) a cazut din nou vineri, 22 septembrie, conform unui anunț al instituției publice. Pana la remedierea disfuncționalitaților sistemului, serviciile, medicamentele si dispozitivele medicale vor fi oferite offline, potrivit Spotmedia, care citeaza…

- Potrivit directorului executiv al CJAS, Alina Mustiata, cuantumul sanctiunii reprezinta 0,5% din suma contractata de SJU pentru serviciile medicale spitalicesti, fiind aplicata „pentru nerespectarea obligatiei contractuale prevazute la art.7, lit.d din Contractul de furnizare servicii medicale spitalicesti”,…

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu mai mult de 100% in ultimul deceniu. Piața serviciilor medicale private s-a dublat in cinci ani, ajungand la 3,1 miliarde euro in 2020 (echivalent cu 1,4% din produsul intern brut- conform ultimelor date oficiale…

- Spitalul Județean din Botoșani nu reușește sa realizeze serviciile medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate motiv pentru care pierde sume importante de bani. Unitatea nu are suficiente internari și nu rezolva cazuri complexe, care sunt dirijate spre alte clinici din țara. Noul manager face…

- Precizari de la CJAS Dambovița privind transmiterea și validarea in Platforma informatica de asigurari de sanatate a serviciilor acordate in luna iunie 2023 „Avand in vedere faptul ca incepand cu data de 30.06.2023 au fost constatate intreruperi in funcționarea Platformei informatice din asigurarile…