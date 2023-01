Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk se asteapta ca un constructor chinez de automobile electrice sa devina probabil cel mai apropiat concurent al Tesla, el subliniind in acelasi timp ca producatorul american „castiga in China” in acest moment, relateaza televiziunea CNBC citata de News.ro.

- Tesla caștiga mai mulți bani pentru fiecare vehicul pe care il vinde decat oricare dintre rivalii sai la nivel mondial. Acum, directorul executiv Elon Musk folosește aceasta profitabilitate ca arma in razboiul prețurilor vehiculelor electrice pe care l-a inceput. Tesla, candva unul dintre cei mai…

- Cand vine vorba de vanzarile de vehicule electrice, SUA au fost un intarziat, lipsit de impulsul de reglementare și de investiții vazut in China și Europa. Dar creditele fiscale de pana la 7 500 de dolari acordate de administrația Biden pentru mașinile electrice asamblate in America de Nord sunt vazute…

- In plina expozie a industriei mașinilor electrice, negociatorii UE sunt pe cale sa ajunga, vineri, la un acord asupra celor mai stricte standarde din lume pentru baterii durabile, in incercarea de a stimula producția locala. Dar, in același timp, subvențiile generoase din SUA amenința sa absoarba investițiile…

- Primarul Londrei a anuntat vineri ca va extinde la nivelul intregii capitale britanice incepand din vara anului 2023 taxa de circulatie pentru vehiculele poluante si ca intentioneaza sa incurajeze, in paralel, utilizarea masinilor electrice, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Redevența pentru utilizarea autobuzelor electrice la Alba Iulia și asigurarile CASCO și RCA, pe masa consilierilor locali Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, in ședința din noiembrie, stabilirea redevenței pe care o va plati STP SA, primariei, aferenta autobuzelor electrice și stațiilor…

- Anul trecut, Mercedes-Benz a dezvaluit lumii conceptul EQG, care anunța o viitoare versiune cu zero emisii a emblematicului model Clasa G. Viitorul model de serie va ajunge pe piața europeana in 2024 și va pastra identitatea vizuala celebra a modelului de teren produs fara intreruperi din 1979. Cu ocazia…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, Jake Sullivan, a avut discuții confidențiale cu omologii din Rusia, in contextul ingrijorarilor privind escaladarea razboiului și al amenințarilor nucleare, transmite The Wall Street Journal.