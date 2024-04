Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Texas și-a schimbat juridic numele in „Literally Anybody Else” (n. red - „Literalmente Oricine Altcineva”) și va candida ca independent la alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie, o forma de protest fața de cei doi candidați ai partidelor democratic și republican - Biden și Trump…

- Diplomatii s-au comportat "intr-un mod incompatibil cu statutul lor diplomatic", a spus Ministerul de Externe austriac, fara a oferi detalii.Cei doi diplomati rusi au pana marti, 19 martie, sa paraseasca tara.Ambasada Rusiei la Viena s-a declarat "indignata" de decizia "pur politica" a Austriei, pretinzand…

- Un cetațean ucrainean care a trecut frontiera cu Romania este cautat de salvamontiști in Munții Maramureșului. Soția lui a sunat la 112 și a cerut ajutorul salvatorilor. Ea le-a spus salvamontiștilor ca barbatul are febra și frisoane.

- ”Doar pentru a fi foarte clar, nu donez bani niciunuia dintre candidatii la presedintele SUA”, a spus Musk intr-o postare pe site-ul sau de socializare X. Postarea lui Musk a venit la o zi dupa ce The New York Times a relatat ca weekendul trecut Musk s-a intalnit cu Trump si cu ceea ce ziarul a numit…

- Statele Unite nu vor trimite trupe combatante in Ucraina, a precizat marti Casa Alba, dupa ce in ziua precedenta presedintele francez, Emmanuel Macron, a sugerat o posibila desfasurare de trupe terestre straine in sprijinul armatei ucrainene in razboiul cu Rusia, transmite Agerpres.

- Un barbat de 41 de ani din Targoviste a fost gasit injunghiat mortal la un hotel din zona montana Padina. Trei suspecti in acest caz se afla in custodia Politiei, anchetatorii afirmand ca, din primele verificari, reiese ca omorul s-a produs in urma unui conflict spontan. ”In cursul noptii de 10 spre…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, ar urma sa se restabileasca "complet" dupa cancerul de prostata, iar prognosticul sau este "excelent", au declarat vineri doi medici, dupa o programare de urmarire, noteaza AFP, citat de Agerpres."Continua sa se recupereze bine si ne asteptam sa se restabileasca…

- Starea de sanatate a Arhiepiscopului Sucevei si Radautilor, Inalt Preasfintitului Calinic, este una buna, dupa intervenția chirugicala suferita ieri. Medicul Cristian Statescu de la Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi a declarat ca intervenția de implantare a unui stimulator cardiac a fost una…