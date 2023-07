Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, joi, ca medicii de familie cat si medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultatii la distanta, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potential endemo-epidemic ce necesita izolare precum si pentru afectiunile cronice,…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din apropierea Capitalei. Sunt zeci de percheziții in mai multe județe, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați sau aflate in situații vulnerabile. Victimele nu au primit nici mancare, nici tratament medical in timp…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri-dupa amiaza, la Rafinaria Petromidia Navodari. Din primele informații este vorba despre o explozie urmata de incendiu. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Conform IGSU, incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, la instalația de distilare a motorinei, iar…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul beneficiarilor de pensii de…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca ignora nemulțumirile profesorilor și arata ca, prin ordonanța adoptata joi de Guvern toate salariile din sistemul de educatie cresc, așa cum au propus liderii sindicali. Ea a facut un apel la profesori sa renunțe la protest pentru ca elevii din anii terminali sa poata…

- O adolescenta care a fost ranita in timpul atacului armat comis la inceputul lunii mai intr-o scoala din Belgrad a murit luni, ridicand la zece numarul mortilor in acest masacru fara precedent, relateaza AFP si Tanjug. Pe 3 mai, un adolescent de 13 ani a impuscat mortal opt elevi si un agent de paza…