Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici romani cer imperativ eliminarea a doua medicamente din protocolul de tratament impotriva COVID, din cauza efectelor adverse foarte puternice. Conf. dr. Ionuț Nistor și prof. dr. Cristian Baicuș au analizat mai multe studii internaționale efectuate pe hidroxiclorochina și Lopinavir/ Ritonavir…

- Doi medici romani au analizat studiile facute in ultima vreme si spun ca doua dintre medicamentele aflate in acest moment in schema de tratament pentru COVID-19 utilizata in Romania nu au niciun beneficiu, ci doar mai multe efecte secundare, scrie mediafax.ro. Cristian Baicus, medic internist la Spitalul…

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilina/acid clavulanic – pulbere sterila injectabila) si va livra, la solicitarea tarilor europene, 2,75 milioane de flacoane, intr-un interval de 12 luni, a transmis vineri compania. Comisia Europeana…

- De la 1 septembrie pana la 14 octombrie, in Romania au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plaseaza pe locul 3 la numarul efectiv de decese, dupa Spania, cu 3.769 si Franta, cu 2.212 decese. Dar acestea au populatii de 2-3 ori mai mari si raporteaza, in aceeasi perioada, de 5 ori […] The post…

- Polițiștii din Arad au descins, in aceasta dimineața, la sediul Direcției de Sanatate Publica Arad, la sediul Spitalului Județean Arad și la laboratoarele celor doua instituții, intr-o ancheta coordonata de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad, scriu jurnaliștii de la pressalert.ro. Conform primelor…

- Pe masura ce se apropie sezonul gripal, unii americani și, in special, parinții, sunt ingrijorați ca, daca aceștia sau copiii lor ar trebui sa se imbolnaveasca, este posibil sa nu fie ușor sa știm ce boala au – gripa sau Covid-19. Corespondentul in zona medicala a New York Times a generat un adevarat…

- Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate…

- Nelui Tataru și-a anunțat vizita urgenta la DSP București, dupa ce jurnaliștii Antena 3 au dezvaluit ca instituția a ascuns infectarea unui medic epidemiolog și nici nu a luat masurile obligatorii de izolare și carantinare a persoanelor cu care acesta a intrat in contact. Medicul a fost testat pozitiv…