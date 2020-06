Consiliul de Administratie al Unifarm a decis, miercuri, suspendarea contractului de director general al lui Ionel Adrian, plasat sub control judiciar de catre DNA. De asemenea, a fost numit in functia de director general Ionut Ionescu, cu un mandat de patru luni, dar nu mai arziu de finalizarea procesului de recrutare a unui nou director, […] The post Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, suspendat din functie. Interimar este Ionut Ionescu, pentru cel mult patru luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .