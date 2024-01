Șoferii, taxați în funcție de kilometri parcurși și de durata călătoriei Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inițiat o licitație pentru procurarea unui sistem electronic de tarifare, care va impune taxarea șoferilor in funcție de durata calatoriei și distanța parcursa. Sistemul are ca scop asigurarea managementului, gestionarii și controlului tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere pe baza timpului și distanței parcurse. „Noul sistem […] The post Șoferii, taxați in funcție de kilometri parcurși și de durata calatoriei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

