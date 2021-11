Directorul OMS Europa lansează un semnal de alarmă Organizatia Mondiala a Sanatatii este “extrem de ingrijorata” de numarul mare de infectari Covid-19 din Europa, relateaza BBC. Directorul OMS Europa, Dr. Hans Kluge a avertizat ca aproximativ 500.000 de decese ar putea fi inregistrate pana in martie fara masuri urgente. Kluge a declarat la BBC Today ca introducerea unor masuri precum purtarea obligatorie a mastilor de protectie ar putea ajuta. Avertismentul vine in momentul in care mai multe țari europene au raportat rate de infectare extrem de mari. In acest context, guvernele au inceput sa introduca restricții mai dure. Dr. Kluge a spus ca in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

