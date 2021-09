Directorul Moderna: Pandemia se va încheia peste un an Directorul general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, a declarat joi ca peste un an vom reveni la normal, in contextul in care la mijlocul anului viitor vor fi suficiente doze de vaccin astfel incat toti oamenii sa fie vaccinati, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Daca va uitati la extinderea capacitatilor de productie la nivelul intregii industrii in ultimele sase luni, suficiente doze ar trebui sa fie disponibile la mijlocul anului urmator astfel incat toti locuitorii planetei sa poata fi vaccinati. De asemenea, doze suplimentare vor fi posibile daca va fi nevoie",… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

