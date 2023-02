Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a precizat, intr-un comunicat, ca sanctiunile care ii vizeaza pe rusi si belarusi nu sunt negociabile, astfel ca vor exista restrictii pentru Rusia si Belarus in ceea ce priveste evenimentele sportive internationale, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Franța va trimite 12 obuziere Caesar suplimentare in Ucraina, a declarat ministrul apararii, Sebastien Lecornu, potrivit The Guardian . Vorbind dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean Oleksiy Reznikov la Paris, Lecornu a declarat ca cei doi au discutat despre instruirea piloților ucraineni pentru…

- In prima zi a anului 2023, ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, anunța planuri mari pentru 2024. Va participa la Jocurile Paralimpice din 2024, care se vor desfașura la Paris, a scris el intr-o postare pe facebook. Novak este singurul campion paralimpic al Romaniei, iar pregatirea pentru…

- Temperaturile medii la nivel global, in 2023, vor fi cu aproximativ 1,2 grade Celsius mai mari decat in perioada preindustriala, arata estimarile Met Office, biroul meteorologic al Marii Britanii, citate de The Guardian, citata de Libertatea.

- A avut acces la o cantitate atat de mare de informatii "la care orice serviciu secret strain ar fi putut doar sa viseze'', se arata intr-un reportaj difuzat miercuri seara de postul public de televiziune TVN, citat de agentia EFE și de Agerpres. Este vorba despre un funcționar de rang inalt din Polonia,…

- (P) Investiția in tanara generație este cea mai importanta și cu cel mai bun randament, mai ales ca are ca rezultate progresul social și dezvoltarea economica. A le oferi tinerilor un mediu sigur, care sa raspunda tuturor nevoilor lor, atat in ceea ce privește educația, cat și standardul de locuire,…

Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, participa marti, la Paris, la reuniunea interministeriala a Agentiei Spatiale Europene (ESA).