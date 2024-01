Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca bugetul pentru 2023 al CNAIR fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-a cheltuit in totalitate pentru modernizarea si intretinerea infrastructurii rutiere, in timp ce absorbtia fondurilor europene pentru constructia…

- Sambata, la ora 12:00, va avea loc momentul mult așteptat cand Tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12) va fi dat in trafic, conform anunțului facut vineri de catre Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul…

- Vremea rea a pus stapanire peste Romania. In acest context, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere face recomandari importante pentru soferi. Iata care sunt acestea: Nu va aventurati si nu intrati pe sectoare de drum inchise Daca va aflati deja in benzinarii sau in spatii de servicii,…

- Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat marți, la Suceava, ca a fost emis avizul de mediu pentru tronsonul de autostrada A7 de la Pașcani la Siret. Cristian Pistol a participat la o ședința organizata de președintele Consiliului Județean ...

- Mult așteptata Autostrada A0, practic a doua centura a Capitalei, prinde contur. Traficul in București și cel de tranzit se va fluidiza odata cu finalizarea acestui proiect, care este finanțat de Uniunea Europeana. Se lucreaza intens pe diverse loturi, iar unele dintre acestea sunt aproape finalizate.…

- Cristian Pistol a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca marti a fost desemnat castigatorul contractului pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de modernizare a DN 7C (Transfagarasan), intre km 104 si km 130,8. Astfel, compania Rutier Conex XXI SRL are la dispozitie 8,4 milioane de…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, face primii pași concreți pentru proiectul Centurii Vest de ocolire a Timișoarei. La Agenția pentru Protecția Mediului a fost depus raportului privind impactul asupra mediului, Dupa ce nu a reușit sa convinga autoritațile județene și cele…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au aplicat o amenda Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din cauza marcajelor neconforme de pe DN 1B, care pot crea confuzie in randul soferilor.