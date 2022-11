Directorul CIA, Bill Burns, s-a aflat, marti, la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cu omologii sai din serviciile de informatii, potrivit unui oficial american citat de CNN. Burns, a declarat oficialul, s-a aflat in siguranta in ambasada SUA in timpul atacurilor cu rachete rusesti in toata tara, inclusiv a […] The post Directorul CIA se afla la Kiev in timpul atacului masiv cu rachete al rușilor. A dat asigurari ca s-a aflat in siguranta in ambasada SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .