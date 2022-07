Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bursei de marfuri de la Sofia, Vassil Simov, a declarat luni pentru postul national de radio ca la debutul campaniei de cumparare de grau preturile in Bulgaria la grau sunt stabile. Graul de calitatea necesara pentru productia de paine se tranzactioneaza la 10% pana la 15% peste valoarea…

- Comisia Europeana isi va reduce, inca o data, prognozele de crestere economica in Europa pentru acest an si anul urmator, dar in paralel isi va majora previziunile de inflatie pentru a tine cont de consecintele razboiului din Ucraina, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis,…

Fostul premier al Bulgariei, Kiril Petkov, a cerut joi Rusiei sa renunte la ultimatumul diplomatic trimis dupa ce Sofia a expulzat 70 diplomati rusi, care includea amenintarea de a inchide ambasada Rusiei in statul balcanic, relateaza Reuters.

Graul din Ucraina ar putea ajunge in Europa pe calea ferata prin tranzitarea Moldovei. Despre asta a anunțat Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane.

Italia vrea ca UE sa le permita fermierilor sa-si vanda surplusul de electricitate generata pe terenurile lor, o masura ce ar ajuta la atenuarea crizei energetice cu care se confrunta intregul bloc, relateaza Bloomberg.

Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a anuntat miercuri Guvernul de la Sofia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- O companie a Regimentului Regal Irlandez al Armatei Britanice a sosit vineri in Bulgaria pentru a se antrena si a lucra alaturi de armata bulgara si alti aliati ai NATO cu scopul de a imbunatati interoperabilitatea si impartasirea competentelor intre cele doua tari, Ambasada Marii Britanii la Sofia…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a lansat o campanie publica in care le cere cetațenilor Bulgariei sa-și ofere salariul pe o luna unui fond pentru guvernul ucrainean, informeaza marti site-ul euractiv.com, citat de Agerpres. Petkov asigura ca el și-a donat deja leafa. ”Cer fiecarui cetatean bulgar care…