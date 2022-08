Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre operatorii economici din Giurgiu au activitatea oprita temporar, in urma controalelor Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care au constatat mai multe nereguli.

Jumatate dintre operatorii economici din Giurgiu au activitatea oprita temporar, in urma controalelor Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care ay constatat mai multe nereguli.

- Ca urmare a diverselor sesizari primite de la cetațeni, in cadrul programului ”Caravana consumatorilor”, echipe mixte de control ale Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor Regiunile Sud Muntenia și București-Ilfov au efectuat o serie de acțiuni de control la operatori economici din…

- Protectia Consumatorului a inchis, pe banda rulanta, supermarketuri, in ultimele luni, pentru nereguli grave. Este vorba atat despre faptul ca erau scoase la vanzare produse expirate, cat si despre modul in care acestea erau depozitate, in vitrine insalubre sau la temperaturi necorespunzatoare. Horia…

- ”In cadrul programului Academia comisarilor – prin care tinerii angajati ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC) au ocazia ca, lucrand in echipe mixte de control cu comisarii cu experienta ai ANPC, intr-un timp foarte scurt, sa se specializeze pe teren, participand impreuna la…

- Pește cu metale grele in magazine au fost descoperite de inspectorii ANPC. Autoritațile au gasit tone de pește din Vietnam cu o concentratie mai mare de Cadmiu decat valorile adminse. Acesta, alaturi de Arsenic, Mercur și Plumb, ataca rinichii. Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi…

- Blue Air este pe cale sa paraseasca piața și incearca sa amane chestiunea procesului verbal in ceea ce privește amenda aplicata de ANPC și totodata obligația de a returna banii consumatorilor, a afirmat președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, in…

- "Apel matinal" - invitat Horia Constantinescu, președintele ANPC Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (14 iunie, ora 8:30) - "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican Realizator: Guvernul pregatește proiectul Ordonanței de urgența care va permite anumite masuri de combatere…