Directori noi la școli în Craiova și județ Directorii și directori adjuncți de la unitațile școlare din Craiova și județ, care au susținut și au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere in toamna anului 2016, au ajuns la finalul mandatului. In aceasta situație au fost 135 de directori și 45 de directori adjuncți. O buna parte dintre manageri au fost reconfirmați in funcții. Au fost insa și multe cazuri in care mandatele nu au mai fost prelungite. Schimbarile vizeaza și unitați școlare mari din Craiova cum ar fi Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul ”Gheorghe Chițu”, Liceul ”Tudor Arghezi” sau Liceul CFR. Modificari sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Dolj, 1.367 de elevi de liceu provin din familii in care venitul pe fiecare membru este de maximum 500 de lei. Elevii cu astfel de venituri se regasesc și la colegii de top din Craiova, dar și la alte licee teoretice și mai ales la unitațile de invațamant tehnologice. Ei vor beneficia de…

- Instituția Prefectului Dolj, ISU Dolj și reprezentanții MAPN, impreuna cu autoritațile locale, au stabilit centrele de vaccinare pentru Covid-19 din județ. Pentru prima faza a vaccinarii, exista 13 centre in toate unitațile sanitare publice cu paturi (spitale) din județ, pentru vaccinarea personalului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta al județului Dolj a adoptat, astazi, o Hotarare prin care se instituie restricții in mai multe localitați doljene. Restricțiile intra in vigoare marți, pe 1 decembrie. Tot marți, de la ora 00.00, scapa de restricții doljenii din localitațile Celaru, Desa,…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Romania si-a respectat obligatiile in ceea ce priveste investitiile in gazoductul BRUA (Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria) si ca se lucreaza la realizarea altor magistrale de transport gaze naturale. „Peste tot aproape se construiesc astfel de tronsoane…

- In Dolj, sunt peste 8.300 de copii care nu au acces dispozitive pentru a participa la activitațile online, conform datelor recente centralizate de ISJ Dolj. O parte dintre elevi nu au nici curent electric. In perioada in care totul este online pentru acești elevi accesul la educație nu este egal. Ministerul…

- Sectorul de invatamant, activitati cu tineretul si de catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei a initiat proiectul catehetic “Lumina din Lumina”, care se desfasoara in judetele Dolj si Gorj. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 3 ani, timp in care zeci de preoti din cele doua judete vor implica grupuri…

- Ministerul Transporturilor a publicat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea celor 106 km dintre Calafat și Craiova, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ. Estimarile sunt ca lucarile ar dura cel puțin trei ani și vor costa peste 3 miliarde lei. Pe 108 km trenurile fac în…

- COD GALBEN, valabil de la ora 8:00 pana la ora 10:00 Județul Salaj: Galgau, Ileanda, Poiana Blenchii, Rus;Județul Cluj: Gherla, Apahida, Cașeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Cuzdrioara, Cațcau, Vad, Borșa, Dabaca, Aluniș, Jichișu de Jos;Județul Satu Mare:…