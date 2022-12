Director de la Muzerul Țăranului Român, trimis în judecată de DNA - Afaceri cu propria familie, din banii instituției Un director din Muzeul Național al Țaranului Roman a fost trimis in judecata pentru 21 de achiziții supraevaluate de la o firma controlata de catre o ruda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Director de la Muzerul Țaranului Roman, trimis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Director de la Muzerul Țaranului Roman, trimis…

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Palmer-Hirtopanu, director in Ministerul Educației, a fost trimis in judecata, acuzat ca a cerut și primit peste 340.000 euro de la administratorul unei firme, in schimbul unui contract de construire a unei gradinițe, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CIA vrea sa recruteze ruși care sunt la fel de „dezgustați" ca americanii de razboiul din Ucraina. „Suntem deschiși pentru afaceri", a declarat unul dintre directorii agenției americane, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat din Botosani a fost trimis in judecata dupa ce si-ar fi incendiat si apoi ucis cainele, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei anunta incheierea sesiunii 2022 a procedurii de achizitii opere de arta pentru completarea colectiei sale. Ministerul Culturii a reinnoit, la doar doi ani de la precedenta sesiune de achizitii, bugetul de 2 milioane de lei pus la dispozitia MNAC pentru…

- Nicolae-Ciprian Vranceanu, la data faptelor director general al Telecomunicatii CFR SA, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi incheiat zeci de contracte care nu erau necesare, creandu-se un prejudiciu de peste 3 milioane…

- Fortele de securitate au retinut luni, pe aeroportul din Bagdad, un om de afaceri acuzat de implicare in "furtul" a 2,5 miliarde de dolari de la autoritatile fiscale, in timp ce incerca sa paraseasca Irakul, potrivit Ministerului de Interne, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord Est (ADRNE), Vasile Asandei, a declarat duminica la Iasi ca agentia este privita ca un depozitar cu saci de bani, dar ca nu totul este legat de bani, ci mai trebuie ca si proiectele sa fie duse la final pentru a putea fi decontate. Fii la curent…

- Un om de afaceri roman si firma pe care acesta o reprezenta au fost trimisi in judecata de catre Parchetul European, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…