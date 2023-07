Stiri pe aceeasi tema

- American Councils for International Education invita studenții, masteranzii și doctoranzii cetateni romani cu varsta intre 20 și 27 de ani sa candideze pentru participare la programul Elie Wiesel Study Tour in perioada 27 August – 9 Septembrie 2023. Programul tematic Elie Wiesel Study Tour, aflat la…

- In aceste zile se lucreaza la turnarea fundației de beton pe malul drept al podului din Piața Mihail Kogalniceanu. A fost turnat primul nivel din cele trei ale fundației, iar maine, 8 iulie, se toarna al doilea. Fundația și hidroizolația de pe malul stang sunt finalizate complet, iar saptamanile urmatoare…

- Ministerul Culturii anunța publicarea pentru consultare a proiectului de Hotarare de Guvern privind organizarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, instituție ce va administra schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producției cinematografice instituita prin H.G. nr. 421/2018. Implementarea…

- 05 Anunt de presa finalizare proiect SC FISCONT SRL The post S.C. Fiscont SRL anunța finalizarea proiectului „Achiziția de echipamente noi pentru diversificarea activitații” appeared first on Stiri Neamt .

- Edilul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca de la 1 iunie se vor suplimenta numarul vehiculelor pe 33 linii urbane si metropolitane, care fac legatura intre Bucuresti si localitatile limitrofe.

- Un muncitor de 48 de ani, de la o fabrica de prelucrare a carnii din judetul Dambovita, a murit, vineri, dupa ce a fost prins intr-un utilaj. Politistii si inspectorii ITM au deschis o ancheta ISU Dambovita a fost solicitat, vineri, sa intervina pentru salvarea unei persoane la un operator economic…

- Volkswagen si-a vandut actiunile din Volkswagen Group Rus LLC catre Art-Finance LLC, care este sustinuta de grupul de distribuitori auto Avilon, a spus VW intr-un comunicat. Tranzactia include unitatile de productie din Kaluga, structura importatorului, care cuprinde afaceri de distributie si post-vanzare,…

- Pietrenii sunt așteptați in acest week-end la targul de produse tradiționale de sezon organizat la Piața Centrala „Sfantul Gheorghe” din municipiul Piatra-Neamț. Deschis de vineri, 19 mai și pana duminica, 21 mai, de sarbatoarea Sfinților Imparați Constantin și Elena, targul tradițional de sezon expune…