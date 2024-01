Directia Nationala Anticoruptie anunta anularea unui concurs de angajare!

Directia Nationala Anticoruptie anunta anularea concursului organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unei functii publice specifice de executie vacante de specialist, specializarea comunicare publica, in cadrul Biroului de informare si relatii publice al Directiei Nationale Anticoruptie, din data de 9 ianuarie 2024 proba scrisa .Decizia a fost luata luand in considerare prevederile art. VII alin. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115 din 14 decembrie 2023, astfel cum a ...