Direcția de Asistență Socială la bilant. Mii de familii au fost ajutate în anul 2021 Direcția de Asistența Sociala (DAS) din cadrul Primariei Municipiului Iași a intocmit o sinteza a activitații desfașurate in ceea ce privește acordarea ajutoarelor de urgența pe parcursul anului 2021: 49 ajutoare de urgenta in bani pentru evenimente neprevazute / situații de risc (suma maxima acordata este de 500 lei); 19 ajutoare de urgenta acordate persoanelor care sufera de boli cronice sau boli grave dovedite cu acte medicale (sumele acordate sunt cuprinse intre 1.000 și 2.000 lei); doua ajutoare de urgenta acordate pentru sprijinirea persoanelor fara venituri in vederea punerii in legalitate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

