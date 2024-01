Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul 2025, diploma de absolvire a programelor universitare – licența, masterat, de inginer, arhitect și altele urmeaza sa conțina ca element distinctiv un cod QR, prevede un proiect de Hotarare de Guvern (HG) lansat in dezbatere publica de Ministerul Educației (ME) vineri seara, 12 ianuarie.…

- „Corpul de control al Ministerului Educatiei a fost prezent la Odorheiu Secuiesc. Misiunea de control s-a desfasurat saptamana trecuta. Este in elaborare raportul Corpului de control si vom prezenta o sinteza imediat ce ea va putea fi documentata de colegii din Corpul de control. Toti cei care nu si-au…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, in continuare, incearca sa mascheze rezultatele foarte slabe de la testele PISA, sub alibiul ca e la fel de rau ca in trecut și folosește momentul publicarii raportului OECD doar pentru a lauda noile legi susținute de Klaus Iohannis. Ministerul Educatiei (ME), Organizația…

- Ministrul Educației anunța ca nu este clar cum vor fi marite salariile cadrelor didactice de la 1 ianuarie. Ligia Deca spune ca Ministerul Educației are nevoie de inca 9 miliarde de lei pentru a putea plati in 2023 toate salariile din domeniu, bursele și transportul elevilor navetiști. Ministerul Educației…