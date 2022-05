Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite este cea mai importanta organizatie internationala din lume. Scrisoarea lui Boris Bondarev a fost publicata de Hillel Neuer, avocat internațional la ONU. In documentul semnat de oficialul rus se arata ca acesta condamna acțiunile militare din Ucraina. „Razboiul agresiv impotriva…

- Rusia a ordonat zeci de mii de noi pașapoarte diplomatice intr-o schema pentru a permite oficialilor și spionilor – și soților acestora – sa ocoleasca sancțiunile occidentale. Ministerul de Externe de la Moscova a cerut brusc tiparirea rapida a aproape 175.000 de documente de calatorie de elita, la…

- Bombardamentele ruse au continuat și luni, a doua zi de Paște. Rusia a anunțat incetarea focului pentru a permite evacuarea civililor care se adapostesc in combinatul Azovstal, dar Kievul neaga informația și transmite ca nu exista un acord pentru deschiderea unui coridor umanitar pentru civilii din…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este ‘in esenta implicata in razboi cu Rusia’, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni, relateaza Reuters. ‘Aceste arme vor fi o…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat ca nu crede ca exista riscurile unui razboi nuclear intre Rusia si NATO, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- El spune ca este doar in capul politicienilor occidentali - și nu este in capul poporului rus. „Daca se poarta un razboi adevarat impotriva noastra, atunci cei care fac astfel de planuri ar trebui sa se gandeasca la asta. In opinia mea, se fac astfel de planuri”, spune el.In timp ce Serghei Lavrov vorbește…