Diplomația banului: China cucerește Africa China a dezvoltat o infrastructura puternica pe tot continentul african pentru a forma o coaliție solida care sa se confrunte cu Statele Unite și cu orice adversar care ar putea impiedica acest efort. O astfel de coaliție are puțin sau deloc de-a face cu razboaie prezente sau viitoare, ci mai degraba va asigura suveranitatea chineza […] The post Diplomația banului: China cucerește Africa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

