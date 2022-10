Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați regizori belgieni, Luc Dardenne, vine duminica, 23 octombrie, la București, la Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, pentru o retrospectiva a filmelor realizate alaturi de fratele sau, Jean-Pierre Dardenne. Selecția include și proiecția celei mai recente pelicule ale…

- Luc Dardenne, Arnaud Desplechin and Stephane Brize are the filmmakers honored at the 13th edition of "Les Films de Cannes r Bucarest" by the screening of their newest movies, as well as of other landmark titles from their careers in three really special retrospectives, the organizers said in a release.…

- Luc Dardenne, Arnaud Desplechin, Stephane Brize sunt autorii pe care "Les Films de Cannes a Bucarest.13" ii omagiaza anul acesta prezentandu-le, in premiera nationala, cele mai noi filme, dar si alte titluri de referinta din cariera lor, in trei retrospective cu adevarat speciale. Fii la curent…

- Revelatiile si debutantii sunt, la Cannes, acele “intoarceri de situatie” neasteptate, care rastoarna ordinea instaurata, daca ar fi sa citam o terminologie hollywoodiana. Insa confirmarile, maestrii rasfatati ai croazetei, titanii inclasabili sunt punctele culminante ce dau greutate si tensiune evenimentului.…

Biletele pentru Les Films de Cannes a Bucarest.13 s-au pus in vanzare, "R.M.N" - filmul lui Cristian Mungiu - numarandu-se printre peliculele selectate la aceasta editie.

- La final de an, Les Films de Cannes a Bucarest face un bilanț al numeroaselor succese ale cinematografiei romanești și aduce in secțiunea Avanpremierele Toamnei un program bogat ce prezinta viziunile cinematografice diverse ale cineaștilor romani in filme premiate la Cannes, Veneția, Sarajevo, Annecy…

The film "Metronome," directed by Alexandru Belc, the film that won the Un Certain Regard directorial prize at Cannes 2022, will run in the opening of Les Films de Cannes in Bucarest festival, which will take place October 21-30.

- Peste 40 de proiecte ale operatorilor culturali din Bucuresti au fost selectate in cadrul programului de finantare nerambursabila „Bucuresti afectiv”, initiat de Primaria Capitalei prin ARCUB si se vor desfasura incepand din luna august 2022 in Bucuresti. Lista proiectelor selectate a fost publicata…